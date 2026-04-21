Finansman Modeliyle Üreticilere Yatırım Fırsatı Sunuluyor

Kampanya içeriği, üreticilere sunulan finansman modeli sayesinde makineleri beklemeden üretime başlamalarını sağlıyor. Uygulanan ödeme yapısında, yatırımın ilk 6 ayı sadece taksit ödemeleriyle geçerken, peşinat ödemesi bu sürenin sonunda devreye giriyor. Böylece, üreticiler yatırımlarının ilk aşamasında nakit akışlarını daha iyi yönetme fırsatı bulmuş oluyor. Kalan borcun uzun vadeye yayılması, işletmelerin finansal yükünü hafiflettiği gibi kampanya kapsamında sunulan yüzde 0 faiz imkânı ve 36 aya kadar vade seçenekleri, yatırım maliyetlerini daha hesaplanabilir hale getiriyor. Bu yapı, üreticilerin mevcut nakit kaynaklarını koruyarak işlerine yönlendirmesine ve üretim kapasitesini artırmasına olanak tanıyor.

BÜYÜME PLANI YAPAN KAZANIR

GNC Makina’nın sunduğu finansman modeli, özellikle kapasite artırmayı hedefleyen, yeni iş alanlarına adım atmayı planlayan veya mevcut makineleriyle sorun yaşayan işletmeler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Üretimde yaşanan gecikmelerin önüne geçmek isteyen firmalar, bu yöntemle yatırımlarını daha hesaplı bir şekilde planlayabiliyor. Esnek finansman yapısı, yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sunmakla kalmayıp, uzun vadeli büyüme planlarının da önünü açıyor. Böylelikle üreticiler, piyasa şartlarına rağmen yatırımlarını sürdürebiliyor.

KAMPANYA SÜRESİ KISITLI

Kampanya, GNC Makina’nın stoklarında bulunan belirli makineler için sınırlı bir süreyle geçerli olacak şekilde düzenleniyor. 60 gün ile sınırlı olan bu kampanya süresi ve sınırlı stok durumu, üreticilerin hızlı karar alma sürecini önemli kılıyor.

“FİNANSMAN MODELLERİ CRİTİK ÖNEM TAŞIYOR”

Kampanya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, “Bugün sanayicinin en büyük gündemlerinden biri finansmana erişim. Birçok üretici yatırım ihtiyacını görüyor ancak nakit akışını koruma kaygısıyla bu adımı erteliyor. Oysa üretimde beklemek, aslında kaybetmek anlamına geliyor. Biz bu noktada yatırımın önünü açan, üreticiyi rahatlatan bir model sunduk. Amacımız yalnızca makine satmak değil; üreticinin sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlamak. Doğru finansmanla yapılan yatırım, hem üretimi hem rekabet gücünü artırır. Bu kampanya ile sanayicilerin yanında durarak üretimin devamlılığını destekliyoruz.” şeklinde konuştu.