Galatasaraylı Uğurcan Çakır İçin Inter İddiası Gündemde

Galatasaray’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, sergilediği performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, transfer sürecinde ödenen bonservis bedeli ile büyük ses getirmişti.

GALATASARAY’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray, Uğurcan Çakır’ın transferinin gerçekleştiğini şu ifadelerle duyurdu: “Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır’ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.” Ayrıca, futbolcuya 2029/2030 sezonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı ve yıllık ücretlerinin sırasıyla net olarak şu şekilde belirlendiği kaydedildi: 2025-2026 sezonu için 110.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için 120.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için 130.000.000 TL, 2028-2029 sezonu için 140.000.000 TL ve 2029-2030 sezonu için 150.000.000 TL.

AVRUPA’DAN İLGİ VAR

Uğurcan Çakır’ı transfer etmeyi isteyen kulübün Inter olduğu iddia edildi. Ancak Galatasaray yönetiminin, Uğurcan Çakır’ı satmayı düşünmediği ve futbolcunun maaşında yüzde 100 artış yapılacağı bildirildi. Sabah’tan alınan bilgilere göre, Galatasaray, İtalyan kulübünün ilgisini doğrularken, futbolcunun maaşını da artırmayı planladı. Böylelikle Uğurcan Çakır’ın ilk yılı için maaşı, 220 milyon lira olarak belirlenmiş oldu.