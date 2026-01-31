Ardahan’da Sibirya Soğukları Etkili Oluyor

Kar yağışı sonrası SİBİRYA SOĞUKLARI ETKİSİ ALTINDA

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, Ardahan’ın Göle ve Hanak ilçelerini etkisi altına alarak Türkiye’nin en soğuk yerleşim merkezleri arasına soktu. Göle’de gecenin en düşük sıcaklığı eksi 23 derece olarak kaydedilirken, Hanak ilçesinde ve merkezde termometreler eksi 19.7 dereceyi gösterdi.

İŞE GİTMEK KABUS OLDU

Kent genelinde yollar, kaldırımlar ve araçların üzeri buz tabakasıyla kaplandı; bina çatılarında ise devasa sarkıtlar oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmeyi planlayan vatandaşlar, bu zorlu hava koşulları nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı. Bazı insanların kaş, kirpik ve saçlarının donduğu gözlemlenirken, bu olumsuz hava şartları kapsamında bazı vatandaşların araçlarının üzerine battaniye ve kilim gibi eşyalarla örtü kapladığı görüldü.