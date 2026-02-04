Kahire’de Erdoğan ve Sisi Ortak Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir ortak basın toplantısı gerçekleştiriyor. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada; “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kahire’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullanarak, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini vurguladı. Mısır’ın Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Erdoğan, “Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri, ilişkilerimizin ahdi zeminini belirliyor” dedi. Ayrıca, ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ve iş forumunda karşılıklı iş yatırımlarını görüşeceklerini ifade etti. Enerji alanında ortak projeler geliştirmeyi planladıklarını da belirtti.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ VE İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, “Mısır halkı Türk kültürü ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz” diyerek, ikili deniz ticareti, taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğini artırma arzusunda olduklarını dile getirdi. Ortak gündemler arasında Filistin davasının öne çıktığını vurgulayan Erdoğan, Gazze’deki insani dramın sürdüğünü belirtti. Gazze’de barışı sağlamak amacıyla Mısır ile iş birliği içinde çalışacaklarını sözlerine ekledi. Bölgesel konulara da değinen Erdoğan, “Sudan’da öncelikle ateşkesin sağlanmasını, ardından barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz” dedi.

SİSİ’NİN AÇIKLAMALARI

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise toplantıya ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Erdoğan’la görüşmelerimiz yapıcıydı” ifadelerini kullanarak, çeşitli alanlarda mutabakat imzalandığını kaydetti. Sisi, bölgelerinin krizlere gebe olduğunu belirterek, iş birliğinin önemine değindi. Filistin’de iki devletli bir çözüm gerekliliğine vurgu yaparak, Gazze’de barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Erdoğan, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birlikte anlaşmaların imzalandığı törene katıldı. Kahire Uluslararası Havalimanı’nda Sisi ve eşi tarafından karşılanan Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı’na gelişinde Sisi tarafından karşılandı. Tören alanında ulusal marşların çalınmasının ardından, Erdoğan ve Sisi yaptığı tokalaşmanın ardından basın mensuplarına poz verdi. Heyetlerin takdiminin ardından Sisi ile Erdoğan baş başa bir görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla geldiği Mısır’ın başkenti Kahire’de, Sisi ile heyetler arası görüşmeye katılarak önemli görüşmeler gerçekleştirdi.