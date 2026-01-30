Ardahan’da Sibirya Soğukları Hayatı Felç Etti

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Ardahan’da, termometreler gece saatlerinden itibaren eksi 25 dereceleri göstermeye başladı. Aşırı soğuklar sebebiyle şehirde yaşam neredeyse durma noktasına geldi.

ARAÇLAR DONDU, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Dondurucu soğuklar nedeniyle uzun süre park halinde kalan araçlar çalışamaz hale geldi. Sabah saatlerinde motorlarını çalıştırmaya çalışan sürücüler, donmuş motorlar ve buz tutmuş yakıt hatlarıyla başa çıkmakta zorluk yaşadı.

Kent genelinde ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplanırken, ağaçlar ve yeşil alanlar kırağıyla kaplandı. Soğuk hava, şehrin genelinde kartpostallık manzaralar oluştururken günlük yaşamı da olumsuz şekilde etkileyerek zora soktu.

TESİSATLAR DONDU, EKİPLER SAHAYA İNDİ

Aşırı soğuklar nedeniyle su sayaçları ve tesisatlarda donmalar meydana gelirken, bu durum bazı mahallelerde geçici su kesintilerine yol açtı. Belediye ve ilgili kurumlar, yaşanan arızalara müdahale etmek için ekiplerini sahaya yönlendirdi. Vatandaşlara, açıkta kalan boruların ve sayaçların korunması konusunda uyarılar yapıldı.

ULAŞIMDA BUZLANMA VE SİS ETKİLİ OLDU

Soğuk hava, ulaşımda da sorunlara neden oldu. Buzlanma ve yer yer görülen sis, sürücüler için zorluklar meydana getirirken, trafik ekipleri özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor.

YETKİLİLER UYARDI: “MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN”

Yetkililer, dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de etkili olabileceğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, kalın giyinmelerini ve yaşlılar ile sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istediler. Ardahan’da yaşanan soğuk hava, kış mevsiminin en sert günlerinden biri olarak kayıtlara geçti.