Ardıçkaya Köyünde Karbonmonoksit Gazı Faciası: Bir Çift Hayatını Kaybetti

ardickaya-koyunde-karbonmonoksit-gazi-faciasi-bir-cift-hayatini-kaybetti

Ardıçkaya köyünde yaşayan Hacı Halit Şengül (65) ve eşi Ayşe Şengül (60) hakkında yakınları haber alamayınca, durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER MORGDA

Hayatını kaybeden Hacı Halit ve Ayşe Şengül’ün cenazeleri, otopsi işlemleri için Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

