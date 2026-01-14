Arınç’tan İmamoğlu Ve Gökçek Açıklamaları

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’i eleştiren Bülent Arınç, hakkında herhangi bir savcının kendisini çağırmadığını, böyle bir durum olduğunda ifade vermeye hazır olduğunu ifade etti. AK Parti’nin kurucu isimlerinden eski Başbakan Yardımcısı Arınç, katıldığı bir programda gündeme dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Arınç, Ekrem İmamoğlu hakkında yapılmış olan erken adaylık açıklamasını eleştirirken, Gökçek ile ilgili geçmişte sarf ettiği sözleri de gündeme taşıdı.

“ERKEN ÖTEN HOROZ” BENZETMESİ

Arınç, İmamoğlu’nun adaylığı ve tutukluluk durumu ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı çok erken açıklandı. Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı. Siyasette erken öten horozun başını keserler” dedi. Ayrıca, İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğine vurgu yaptı. Yürütülen yargılamalarda geçmişte kendisinin de çok sayıda engellerle karşılaştığını belirtti.

“BİR TEK SAVCI BİLE BENİ ÇAĞIRMADI”

Bülent Arınç, Melih Gökçek’in “Ankara’yı parsel parsel sattı” ifadesinin hatırlatılması üzerine, açıklamaların aradan geçen zamanla birlikte bir anlam kazanmadığını vurguladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini belirten Arınç, tepkisini şöyle dile getirdi: “O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim’ dedim. Kesilen kol yerine gelmez de, sakal daha gür çıkar.” Arınç, Gökçek hakkında geçmişte kendi bildiklerinin bilindik olduğunu ifade ederek, bir defa bile asla çağrılmadığını ve savcılar kendisini çağırırsa ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.