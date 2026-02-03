Arjantin’de Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Arjantin’in Patagonya bölgesindeki Chubut, Rio Negro, Neuquen ve Santa Cruz eyaletlerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Uzun bir süredir kuraklıkla boğuşan bölgelerde ortaya çıkan yangınlar, özellikle Chubut eyaletinde büyük tahribata neden oldu.

UNESCO MİRASI MİLLİ PARK RİSK ALTINDA

Yangınların en çok hissedildiği Chubut eyaletinde, alevler UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 2 bin 600 yıllık alerce ağaçlarıyla meşhur Los Alerces Milli Parkı’na yayılmaya devam ediyor. Yetkililer şu ana kadar yaklaşık 50 bin hektarlık alanın tamamen kül olduğunu bildirdi. Söndürme çalışmaları, itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterlerin destekleriyle sürdürülüyor.

KEMER SIKMA POLİTİKALARI TARTIŞMA YARATTI

Yangınların kontrol altına alınamaması, Devlet Başkanı Javier Milei’nin uyguladığı kemer sıkma politikalarının yeniden tartışılmasına yol açtı. Milei yönetimi, 2024 yılı için Ulusal Yangın Yönetim Servisi’ne ayrılan bütçenin bir önceki yıla göre yüzde 80 oranında azaltıldığını duyurdu. Bu kesintiler, itfaiye ekiplerinin etkinliğini, hava tankerlerinin bakımını ve yeni ekipman teminini olumsuz yönde etkiliyor.

2026 BÜTÇESİ, ELEŞTİRENLERİ ARTIRDI

Yerel sivil toplum kuruluşu FARN’ın verilerine göre, Arjantin’in 2026 bütçesinde Ulusal Yangın Yönetim Servisi’ne ayrılan kaynakların 2025’e göre yüzde 71 oranında düşürüldüğü ortaya çıktı. Uzmanlar ve çevre örgütleri, yeterli bütçe ayrılmamasının yangınların büyümesine ve ciddi çevresel hasara yol açtığını vurgulayarak hükümeti eleştiriyor.