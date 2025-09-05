Arjantin, Venezuela’yı 3-0 yendi!

Arjantin, Conmebol Dünya Kupası eleme maçında Venezuela’yı ağırladı ve rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın en dikkat çeken oyuncusu ise Lionel Messi oldu. Ev sahibi takımın galibiyetini ve 3 puanı kazandıran golleri, 39 ile 80. dakikalar arasında Lionel Messi ile 76. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Messi, 2026 Dünya Kupası’nın muhtemelen son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve kendi ülkesinde bir daha resmi maç oynamayacağını belirtti.

UMUT VE HEYECAN DOLUYUM

Messi, heyecan ve umut dolu olduğunu dile getirerek, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum” ifadelerini kullandı.

SON MAÇIM OLDU

38 yaşındaki futbolcu, ülkesi için son maçına çıktığını vurgulayarak, “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü” şeklinde konuştu.