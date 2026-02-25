Fenerbahçe’de Dört Sakatlık Problemi Yaşanıyor

fenerbahce-de-dort-sakatlik-problemi-yasaniyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmadan son anlarda yediği golle 1-1’lik eşitlikle ayrılırken, zirve mücadelesinde önemli bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, bu maç sonucunun yanı sıra dört oyuncusunun sakatlığına dair yaşadığı sıkıntılarla da moral kaybı yaşadı. Sakatlıkları muhtenç olan Çağlar Söyüncü, Ederson Moares, Anderson Talisca ve Jayden Oosterwolde’nin sağlık durumu netlik kazandı. Yapılan resmi açıklamada, “Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda; •Futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, •Futbolcumuz Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, •Futbolcumuz Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma, •Futbolcumuz Jayden Oosterwolde’nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

SÜREÇLERİ TAKİP EDİLİYOR

Ederson ve Oosterwolde’nin iki hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilirken, Çağlar Söyüncü ve Talisca’nın en az dört hafta süreyle sahalardan mahrum kalacağı dahilinde beklentiler bulunuyor. Ayrıca, Fenerbahçe’de takım kaptanı Milan Skriniar ve Edson Alvarez’in sakatlıklarının bulunduğu da kaydedildi.

MAÇLARDAKİ ETKİLER

Yaşanan sakatlıkların ardından Fenerbahçe’nin gözleri Nottinhgam Forest ve Antalyaspor maçlarına çevrildi. Ekip, bu iki karşılaşma öncesinde önemli sakatlık sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Sakat futbolcuların sayıca fazlalığı, takımın Nottinhgam Forest ve Antalyaspor’a karşı çıkartacağı ilk 11 üzerinde belirsizlik yaratmış durumda. Teknik ekibin savunma hattında tercih yapma imkânının kalmaması ve takımın hücumda en etkili silahlarından yoksun kalması, oyun planları üzerinde tartışmalara yol açıyor.

