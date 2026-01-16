Arka Sokaklar Dizisinde Şok Eden Başrol Ayrılıkları

Arka Sokaklar’da ŞOK AYRILIK HABERLERİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan gizemli dizi Arka Sokaklar, izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ederken, dizideki bazı karakterlerin ayrılacağına dair gelen haberler büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Dizi, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu, Ozan Çobanoğlu, Sarp Levendoğlu, Burak Satıbol ve Alp Korkmaz gibi önemli isimleri bir araya getiriyor. Arka Sokaklar, uzun süre yayında kalmasıyla dikkat çekerken, son bölümünde yaşanan duygusal anlar akıllarda kalacak izler bıraktı.

AYRILIKLAR İZLEYİCİYİ SARSTI

Son bölümde, dizinin kahramanlarından Hüsnü karakterinin yaşadığı dram dikkat çekti. Ali’nin hayat mücadelesi verirken Hüsnü’nün “Aç gözlerini Ali” diye haykırışı, izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Kanlar içerisindeki Ali’nin görüntüsü, sahneyi izleyenleri derinden sarstı ve ekran başındakilerin gözyaşlarına boğulduğu anlar yaşandı.

Duygusal anların yanı sıra ayrılık haberleri, dizinin sevenleri arasında endişe yaratırken, uzun yıllardır ekranda olan Arka Sokaklar’ın geleceği hakkında spekülasyonları da beraberinde getirdi.