Arka Sokaklar’ın Vedat Müdürü Murat Ormiyak’a Duygu Dolu Mesajlar

arka-sokaklar-in-vedat-muduru-murat-ormiyak-a-duygu-dolu-mesajlar

Usta oyuncu Murat Ormiyak, Arka Sokaklar dizisindeki Vedat Müdür karakteriyle akıllarda yer eden başarılı bir isim olarak yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 79 yaşındaki sanatçının uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldığı ve şimdilerde İstanbul Taksim’deki bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

KONUŞMALAR KALBİNDEN GEÇENLERİ ANLATIYOR

Ormiyak, yaptırdığı röportajda, zor şartlar altında yaşadığı durumu ve setlere olan özlemini paylaştı. Muhabirin “Arka Sokaklar’ı özlüyor musunuz?” sorusuna “Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Taksim’de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim.” şeklinde yanıt vererek, eski günlerini nasıl özlediğini ifade etti. “Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki.” sözleriyle yeni projelere olan açlığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYA YANSIMALARI

Ormiyak’ın son hali sosyal medya kullanıcıları arasında farklı duygular uyandırdı. Bazı takipçiler “çok üzüldüm”, “çok yaşlanmış”, “gerçek değer zamanla yeniden fark edilir mutlaka” gibi yorumlar yaparak sanatçıyı desteklediklerini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MHP’li Yıldız Umut Hakkında Uzlaşı Sağlandığını Açıkladı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporu tamamlanmak üzere. MHP'li Feti Yıldız, umut hakkı üzerinde uzlaşı sağlandığını belirtti.
Gündem

İstanbul’da Klasik Komedi Oyunun Oyunu Sahne Alıyor

Michael Frayn'in ünlü eseri "Oyunun Oyunu", 6 Şubat Cuma akşamı Fişekhane'de, etkileyici bir kadro ile izleyiciyle buluşacak.
Gündem

Türk Sinemasına Veda: Necdet Kökeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında vefat etti ve İstanbul'da gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gündem

SPOINT İnşaat Yatırımcılarla Sağlık ve Endüstriyel Projelere İmza Atacak

SPOINT İnşaat, sağlık, konaklama ve sanayi projelerindeki deneyimini, hızlı mobilizasyon ve güçlü mühendislikle birleştirerek, 2026’da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki yatırımlarında güvenilir bir ortak olmayı hedefliyor.
Gündem

TAFE Traktör Tarım Fuarında Yeni Modellerini Tanıttı

Dünyanın önde gelen traktör üreticisi TAFE, İzmir Tarım Fuarı'nda bahçe ve meyve yetiştiriciliğine uygun yeni nesil kompakt traktörlerini sergiliyor. Yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.