Arka Sokaklar’ın Vedat Müdürü Murat Ormiyak’a Duygu Dolu Mesajlar

Usta oyuncu Murat Ormiyak, Arka Sokaklar dizisindeki Vedat Müdür karakteriyle akıllarda yer eden başarılı bir isim olarak yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 79 yaşındaki sanatçının uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldığı ve şimdilerde İstanbul Taksim’deki bir huzurevinde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

KONUŞMALAR KALBİNDEN GEÇENLERİ ANLATIYOR

Ormiyak, yaptırdığı röportajda, zor şartlar altında yaşadığı durumu ve setlere olan özlemini paylaştı. Muhabirin “Arka Sokaklar’ı özlüyor musunuz?” sorusuna “Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Taksim’de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim.” şeklinde yanıt vererek, eski günlerini nasıl özlediğini ifade etti. “Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki.” sözleriyle yeni projelere olan açlığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYA YANSIMALARI

Ormiyak’ın son hali sosyal medya kullanıcıları arasında farklı duygular uyandırdı. Bazı takipçiler “çok üzüldüm”, “çok yaşlanmış”, “gerçek değer zamanla yeniden fark edilir mutlaka” gibi yorumlar yaparak sanatçıyı desteklediklerini belirtti.