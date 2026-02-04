Fenerbahçe N’Golo Kante İçin KAP Açıklaması Yaptı

Fenerbahçe, N’Golo Kante’nin transferi konusunda önemli bir adım attı.

N’GOLO KANTE İÇİN KAP AÇIKLAMASI YAPILDI

Sarı-lacivertli ekip, Kante ile 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve futbolcuya toplam 14.4 milyon euro imza ücreti ödenecek. Bu sezonun geri kalanında ise Kante, 5.5 milyon euro alacak.

YILLAR İÇİNDE ÜCRET ARTIŞI

Fransız futbolcu, imzaladığı anlaşma çerçevesinde kalan iki sezon boyunca her yıl 11 milyon euro ücret kazanacak. Fenerbahçe’nin yaptığı resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcu N’Golo Kante’nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir.” ifadelerine yer verildi.