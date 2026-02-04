Uçak Kazasıyla İlgili Ses Kayıtları İncelendi

Uraloğlu, deprem bölgesindeki yatırımlar ve Ankara’da düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçağın incelemeleri hakkında bilgi verdi. Uçakta yaşanan elektrik arızası ve iletişim sorunları üzerinde duran Uraloğlu, uçağın kuleyle sürekli iletişim kurduğunu, pilotların havalimanına dönüş talebinde bulunduklarını belirtti. Bu talebi iletmek için “PAN-PAN” acil durum çağrısının yapıldığını aktaran Uraloğlu, bu çağrının ardından kulenin uçağı yönlendirmeye başladığını söyledi. Yetersiz sistemler nedeniyle manuel yönlendirmeye geçilmek zorunda kalındığını ifade etti. Pilotların dönüş yolunda, Esenboğa Havalimanı’nda uçuşların durdurulmasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

DÜŞEN UÇAKTAKİ DURUM

Uraloğlu, uçağın düşüşüne neden olan olayların detaylarını açıkladı. Uçakta iki cihaz olduğunu; birinin veri kaydı, diğerinin ses kaydı yaptığını belirtti. Her iki cihazın da ağır hasar gördüğünü kaydeden Uraloğlu, Fransa’nın üretici ülke olması sebebiyle incelemelerin orada yapılacağını belirtti. Kayıtlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, uçağın havalanma saati ve jeneratör arızaları hakkında önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi. Uçak havalandıktan 37 dakika sonra düştüğünde iletişimin sağlanamadığını ve uçakla bağlantının kaybolarak kaza meydana geldiğini ifade etti. Uraloğlu, uçakla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdüğünü belirtti ve bu süreçte sağlam bir analiz yapıldığını vurguladı.

DEPREM BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Bakan Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Uraloğlu, Bakanlık olarak bölgeye 3 bin 200 iş makinesi gönderildiğini ve ulaşım sistemlerinin genelinin ayakta kaldığını dile getirdi. Hatay Havalimanı’nda yaşanan sorunlar üzerine acil müdahalelerin yapıldığını belirten Uraloğlu, kalıcı onarımların büyük ölçüde tamamlandığını ve hatların kullanılabilir hale getirildiğini anlattı. Uraloğlu, şu an itibariyle bölgede ulaşımda herhangi bir sorun olmadığını kaydetti.

İLERİDEKİ PROJELER

Uraloğlu, deprem sonrası yapımı gereken yollar hakkında da bilgi vererek, İskenderun ve Hatay arasındaki tek geçiş olan Belen Geçidi’ne alternatif bir otoyol projesinin başlatıldığını ifade etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve ekibini taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında, uçuş sırasında düşmüştü. Kazada Al Haddad ve beraberindeki askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada dört cumhuriyet savcısının görev yaptığı bildirildi. Uçak enkazı, kazanın ardından muhafaza altına alınmıştı.