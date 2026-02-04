Siyasal Casusluk Davasında Ekrem İmamoğlu’na Yönelik İddialar

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “siyasal casusluk” soruşturması nihayet sona erdi. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, tutuklu bulunan şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla kamu davası açıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA NEDEN BAŞLADI?

Temmuz ayında “casusluk” suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün’ün, ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu ve görüşmelerini kriptolu telefonlar kullanarak gerçekleştirdiği belirlenmişti. Gün’ün, farklı ülkelerde iç karışıklıkları finansal açıdan desteklediği tespit edildi. Analizler sonucunda, sivil kişilerin veya şirketlerin temin edemeyeceği askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ulaşıldı. Bunun yanında, bazı İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğrafları da incelenerek, yabancı konsolosluk görevlileri ile çok sayıda iletişim kurulduğu ortaya çıkartıldı.

85 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ

Hüseyin Gün’ün MASAK incelemelerinde, herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen yurtiçinden ve yurtdışından büyük miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği kaydedildi. Hesaplarında 85 milyon lira nakit çekiminin yapıldığına dikkat çekildi. Ayrıca, Gün’ün el yazısıyla tuttuğu defterler ve belgelerde, görüşmeler yaptığı kişi ve kurumları günlük olarak not aldığı, FETÖ’nün üst düzey isimlerinden Mustafa Özcan ile irtibatlandırıldığı tespit edildi. Özcan’ın önerilerini not aldığı ve bunları yurt dışındaki istihbarat elemanlarına aktardığı belirlendi.

YÜKSEK GİZLİLİKTE İLETİŞİM

Savcılığın açıklamaları doğrultusunda, Hüseyin Gün’ün FETÖ üyeleri tarafından kullanılan bir iletişim programıyla iletişim kurduğu belirlendi. Uluslararası istihbarat yetkilisi tarafından Hüseyin Gün’e, iki eski bakanın fotoğraflarının gönderildiği belirlendi. Ayrıca, Gün’ün Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen Necati Özkan ile de benzer yöntemler üzerinden irtibat kurduğu açıklandı.

HÜSEYİN GÜN’ÜN TANIKLIĞI

Soruşturma çerçevesinde tanıklık yapan Hüseyin Gün, etkin pişmanlık yasasından faydalandığını ifade etti. Gün, teknoloji yatırımcısı olarak aylık 100 bin dolar kazancı bulunduğunu belirti. 2019 seçimleri sürecinde Necati Özkan ile iş birliği yaptıklarını bildiren Gün, Özkan’ın Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaptıkları etkin araştırmalarla İBB’ye ait çok sayıda kurumsal e-posta ve şifrelere ulaştıklarını, ancak herhangi bir müdahale yapamadıklarını açıkladı.

İMAHOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Ekrem İmamoğlu, bazı isimlerle belirli geçmiş ilişkilere sahip olduğunu, ancak Hüseyin Gün’ü tanımadığını savunarak, bu kişi ile birlikte çekilmiş fotoğraftan bahsetmiştir. İmamoğlu, “Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün benimle olan yazışma içeriklerinde kastedilen kişinin ben olup olmadığını bilmiyorum. Ama tahminimce ‘Ekrem İmamoğlu’ isimli kişi benim,” demiştir.

MERDAN YANARDAĞ’IN İFADESİ

Soruşturma dahilinde ifadesi alınan Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün ile tanışmasının nedenini, S.A. isimli bir kadın aracılığıyla olduğunu ifade etti ve hiçbir şekilde para almadığını belirtmiştir. Aynı zamanda, Necati Özkan ile ilişkisi hakkında herhangi bir bilgisi bulunmadığını duyurdu.