Avrupa Kulüpleri Burak Yılmaz’ı Takip Ediyor

Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK’nın genç teknik direktörü Burak Yılmaz, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa’nın bazı kulüpleri, Yılmaz için takipte bulunmaya başladı.

AVRUPA’DA GÖZLERİNİ ÜZERİNDE TOPLAYAN BURAK YILMAZ

Sky Sport’un ulaştığı bilgilere göre, Fransa ve Belçika’dan kulüpler Burak Yılmaz için nabız yokluyor. Yılmaz’ın teknik direktörlük kariyerinde sürekli bir gelişim içinde olduğu, oyun görüşü, liderlik vasıfları ve güçlü kişiliğinin öne çıktığı ifade ediliyor. Avrupa kulüplerinin, Yılmaz’ın bu özelliklerini fark ettiği vurgulanıyor.

LILLE, BURAK İÇİN EN CİDDİ ADAY

Burak Yılmaz’ın geçmişte şampiyonluk yaşadığı Lille’in, onun için en ciddi seçenek olduğu belirtiliyor. Henüz resmi bir teklifin yapılmadığı ancak Yılmaz’ın gelişiminin dikkatle izlendiği ve oldukça başarılı bulunduğu bildiriliyor.

SEZON SONUNDA RESMİ TEKLİFLER BEKLENİYOR

Yılmaz için Avrupa kulüplerinin, sezon sonuna kadar bekleyeceği ve sonrasında oyuncunun form durumuna göre resmi teklif hazırlayabileceği bilgisi paylaşılıyor.