Arka Sokaklar, Polis Memurlarını Anlatıyor

POLİS HAFTASI VE GÜVENLİK MESELESİ

Arka Sokaklar, Türkiye’nin gündemindeki konulara ışık tutmaya devam ediyor. 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde, önemli bir mesele olan ülke güvenliğinde kritik bir rol üstlenen polis memurlarına yönelik saldırılar işlenecek. Bu bölüm, toplumun hassas bir yanına parmak basmayı hedefliyor.

AÇILDI: ACİL YARDIM ÇAĞRISI!

Dizinin 688’inci bölümünden yayınlanan iki tanıtım filmi izleyicilere tanıtıldı. Tanıtım filmlerinde, Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser’in telsizlerine gelen “Ateş altındayız, acil destek lazım!” anonsuyla açılış yapıldı. Bu sahnelerde, polis cinayetleri ve bu durumun getirdiği tehlikeler gözler önüne serildi. Senaryo gereği, memurların yardıma muhtaç olduğu anları yansıtan ekip görüntüleri, polislere karşı artan şiddete bir kez daha dikkat çekiyor.