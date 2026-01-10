Arnavutköy’de Cami Avlusunda Silahlı Saldırı Duyurdu

arnavutkoy-de-cami-avlusunda-silahli-saldiri-duyurdu

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde önceki gün meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir şahıs, hastanede yaşamını yitirdi. Cami avlusunda yapılan saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Reşit Timuçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALIYORUN OLDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay, Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Camisi’nin avlusunda gerçekleşti. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırgan, cami avlusunda yürüyen 60 yaşındaki Reşit Timuçin’in arkasından yaklaşarak, bacaklarına doğru ateş açtı. Vücuduna 4 merminin isabet etmesiyle yere düşen Timuçin, saldırganın olay yerinden kaçmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye tabi tutuldu. Görüntüler ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Hastanede tedavi gören Reşit Timuçin, dün akşam hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna taşındı ve burada gerekli işlemler tamamlandı. Timuçin’in cenazesi, aile yakınları tarafından teslim alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.