Arnavutköy’de Cami Avlusunda Silahlı Saldırı Duyurdu

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde önceki gün meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir şahıs, hastanede yaşamını yitirdi. Cami avlusunda yapılan saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Reşit Timuçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALIYORUN OLDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay, Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Camisi’nin avlusunda gerçekleşti. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırgan, cami avlusunda yürüyen 60 yaşındaki Reşit Timuçin’in arkasından yaklaşarak, bacaklarına doğru ateş açtı. Vücuduna 4 merminin isabet etmesiyle yere düşen Timuçin, saldırganın olay yerinden kaçmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye tabi tutuldu. Görüntüler ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Hastanede tedavi gören Reşit Timuçin, dün akşam hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna taşındı ve burada gerekli işlemler tamamlandı. Timuçin’in cenazesi, aile yakınları tarafından teslim alındı.