Trump Yönetiminden İran Operasyonuna Hazırlık Görüşmeleri

ABD BAŞKANINDAN İRAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın özgürlüğü için çaba içinde olduğunu belirtti ve “Bu yüzden ABD olarak gerekeni yapmaya hazırız” ifadesini kullandı. Öte yandan, ABD basınına yansıyan haberlerde İran’a yönelik olası askeri operasyonların gündeme geldiği öne sürüldü.

Olası Askeri Operasyonların Görüşüldüğü İddia Ediliyor

Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre, Trump yönetiminden yetkililer, İran’a yapılabilecek saldırıların detaylarını tartışmak için görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde, ABD Başkanı’nın “tehditlerinin” hayata geçirilmesi durumunda İran’a yönelik hangi hedeflerin seçileceği ve operasyonların nasıl yürütüleceği konularının ele alındığı iddia ediliyor. Yetkililerden biri, İran’ın askeri hedeflerine yönelik geniş ölçekli hava saldırısının bunlar arasında yer aldığını öne sürdü. Ancak başka bir kaynak, olası bir saldırı hazırlığı ile ilgili askeri ekipman veya personelin henüz sevk edilmediğini ifade etti. Yetkililer, bu tür görüşmelerin “normal planlamanın bir parçası” olduğunu savundu.

Bölgedeki İstikrarsızlığın Kaynağı Olarak ABD ve İsrail Gösterildi

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ve İsrail’i bölgedeki güvensizliğin kaynağı olarak tanımladı.

Ulusal Çıkarları Korumaya Vurgusu

İran ordusu, sokak gösterileri sırasında “ulusal çıkarları koruyacağız” şeklinde bir mesaj yayımladı. İran devlet televizyonuna göre ordu, ülkedeki protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, diğer silahlı kuvvetlerle birlikte “ulusal çıkarları, stratejik altyapıları ve kamu mallarını güçlü bir şekilde koruyacağı” ifadesini kullandı. Açıklamada, “12 günlük savaşta çocukların kanı eline bulaşan düşman, İran halkını koruma bahanesiyle yeni fitne çıkarmaya çalışıyor.” denildi.

Kargaşa Çıkaranlar İçin Yargı Süreci Başlatılıyor

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, kargaşa yaratanların yargılanması için savcılıklara talimat vererek gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi. Yakalananların “Muharebe” suçuyla yargılanacağını açıklayan Muvahhidi, muharebe suçu durumunda idam cezası uygulanabileceğini belirtti.

Ölü Sayısının 116’ya Yükseldiği İddia Ediliyor

28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybı ve beraberinde yaşanan ekonomik sıkıntılar sonucu başlayan protestolar, Tahran’ın yanı sıra ülkenin birçok kentine yayılmış durumda. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak’ta yayımladığı raporda, 65 kişinin hayatını kaybettiği ve 2,311 kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi. Ayrıca, demonstrasyonlar sırasında 37 güvenlik görevlisi ve 4 sağlık çalışanı da dahil olmak üzere toplam 116 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bir Savcı da Olaylar Sırasında Hayatını Kaybetti

Olaylarda, 2,600’den fazla kişinin yaralandığı ve 2,638 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. İranlı yetkililer, gösterilerde hayatını kaybeden ya da yaralananların toplam sayısı hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Ülkede meydana gelen olaylar sırasında kamu kurumları ve araçlarının zarar gördüğü belirtilirken, başkent Tahran’da “Dışarı çıkmayın.” uyarısı yapıldığı bildiriliyor.