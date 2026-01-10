Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın’ın Arıönü köyü Mugada sahilinde, önceden husumet yaşadığı öğrenilen H.Ö. ile Y.T. arasında kahvehane önünde karşılaşma gerçekleşti. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde yumruklu kavgaya dönüştü. Y.T., yanındaki av tüfeğiyle H.Ö.’ye ateş açtı.
HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİYOR
Yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan H.Ö., kahvehanedekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine ulaşan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayın ardından Y.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.