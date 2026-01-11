Manisa’da Sabaha Karşı İki Deprem Meydana Geldi

manisa-da-sabaha-karsi-iki-deprem-meydana-geldi

Manisa’da sabah saatlerinde iki farklı deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, ilk depremin büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi ve bu sarsıntı 04.17’de gerçekleşti. Depremin derinliği ise 7.47 kilometre olarak belirlendi.

İKİNCİ DEPREM DE GELDİ

İlk depremin üzerinden 16 dakika geçtikten sonra, saat 04.33’te, 3.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre ölçüldü.

HASAR BİLDİRİLMEDİ

Her iki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Ancak, şu ana kadar herhangi bir hasar bildiriminin olmadığı ifade ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yeni İnfaz Sistemi İçin Adım Atılıyor

Yeni infaz sistemi üzerinde alternatif yaptırımlar tartışılıyor. Yetkililer, planlanan düzenlemenin af yerine denetimli serbestlik olabileceğini açıkladı; eski mahkumların yeniden suç işleme oranı ise yüzde 45.
Gündem

Paipa’dan Medellin’e Uçan Uçak Düştü: 6 Ölü

Kolombiya'da düşen bir uçakta ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Jimenez, kazadan 20 gün önce rüyasında benzer bir olayı anlattı.
Gündem

Adana’da Tefecilik Operasyonunda Bir Gözaltı Gerçekleşti

Adana'da tefecilere karşı düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı; 59 banka ve kredi kartı ele geçirildi.
Gündem

Soğuk Hava Dalgasıyla 51 Kentte Sarı Uyarı

Türkiye, Ukrayna kaynaklı yoğun kar ve soğuk hava koşullarıyla karşı karşıya. Meteoroloji, 51 ilde uyarıda bulunurken, İstanbul için kar yağışının başlangıç saati duyuruldu.
Gündem

Tedesco: Guendouzi Transferi İçin Zamanlama Kritik

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Tedesco, zaferden dolayı mutluluk duyduklarını ve Guendouzi'nin performansını övdü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.