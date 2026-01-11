Manisa’da Sabaha Karşı İki Deprem Meydana Geldi

Manisa’da sabah saatlerinde iki farklı deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, ilk depremin büyüklüğü 3.7 olarak kaydedildi ve bu sarsıntı 04.17’de gerçekleşti. Depremin derinliği ise 7.47 kilometre olarak belirlendi.

İKİNCİ DEPREM DE GELDİ

İlk depremin üzerinden 16 dakika geçtikten sonra, saat 04.33’te, 3.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre ölçüldü.

HASAR BİLDİRİLMEDİ

Her iki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Ancak, şu ana kadar herhangi bir hasar bildiriminin olmadığı ifade ediliyor.