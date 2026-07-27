Arsa Yatırımcısının Yeni Rotası: Büyükşehir Çevresi

Son yıllarda yatırımcıların yüksek maliyetler ve değişen yaşam tercihleriyle konut yerine arsaya yöneldiği görülüyor. Büyükşehirlerin çevresindeki bazı bölgelerde arsa hareketliliği dikkat çekiyor. Sosyal medyada arsa yatırımı üzerine yapılan canlı yayınlar yoğun ilgi görüyor.

ARSA YATIRIMI DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ

Yatırımcıların konuttan arsaya yönelmesi dört temel dinamikle açıklanıyor. Bunlardan ilki, yüksek enflasyon ve kredi faizleri nedeniyle konut alım gücünün düşmesidir. Eskiden kaldıraç etkisi yaratan konuta erişim artık zorlaştı. İkinci neden, arsa fiyatlarının konuttan daha hızlı artmasıdır. Pandemiyle başlayan müstakil yaşam talebi imarlı arsaları altın değerine getirdi. Üçüncü dinamik ise merkezden çevreye ve kırsala yöneliştir. Büyükşehir merkezleri yerine gelişme aksları daha fazla ilgi görmeye başladı. Dördüncü neden olarak yatırımcı profilinin değişimi gösteriliyor. Küçük ve orta ölçekli bireysel yatırımcılar hisseli arsa veya kooperatif yatırımlarına yöneliyor.

İSTANBUL'DA TALEP YOĞUN BÖLGELER

İstanbul’da arsa piyasasında kuzey ve batı aksındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Kanal İstanbul güzergahı yatırımcıları hâlâ cezbediyor ancak seçici davranılıyor. Deprem riski nedeniyle yatırımcılar kuzey ve batı bölgelerine yöneliyor. En yoğun talep Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece’nin kuzeyinde toplanıyor. Anadolu Yakası’nda ise Şile ve Çekmeköy’ün kuzey mahalleleri öne çıkıyor. Müstakil yaşam isteği ve güvenli zemin arayışı talebin temel nedenidir.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA ÖNE ÇIKACAK İLÇELER

Önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde İstanbul’da belirli ilçeler öne çıkacak. Silivri, Çatalca ve Arnavutköy’ün kuzey bölgeleri değer kazanmaya devam edecek. Kanal İstanbul koridoru ve yeni imar planları bu bölgeleri etkiliyor. Lojistik ve sanayi yatırımları da değer artışını destekliyor. Şile ve Beykoz’un kuzey mahalleleri de dikkat çekiyor. Karadeniz sahil hattının gelişimi ve uzaktan çalışma talebi artıyor. Bu bölgeler doğal yapısı ve turizm potansiyeliyle fırsatlar barındırıyor.

ANKARA VE İZMİR'DE ARSA FIRSATLARI

Ankara ve İzmir’de yatırımcı ilgisi yeni gelişim akslarına yöneliyor. Ankara’da Eskişehir Yolu hattı doygunluğa ulaştı. Başkentte yeni yatırım bölgeleri kuzeybatıda Mürted Ovası’nda oluşuyor. Temelli, Sincan çevresi ve Yenikent yoğun talep görüyor. Ankara fiyat artışına rağmen ulaşılabilir arsa fırsatları sunuyor. İzmir’de ise kuzey ve yarımada bölgesi öne çıkıyor. Çandarlı Otoyolu etkisiyle Menemen, Aliağa ve Foça hattı güçlü talep görüyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR DIŞINDA TALEP ODAKLARI

Antalya, Muğla ve Bursa yatırımcı ilgisinin merkezinde yer alıyor. Antalya’da Aksu, Döşemealtı ve Serik bölgeleri yoğun talep görüyor. Turizm yatırımları ve göç hareketleri fiyatları yukarı taşıdı. Muğla’da Bodrum’dan Fethiye’ye uzanan bölge öne çıkıyor. Milas ve Seydikemer yeni yatırım rotaları olarak dikkat çekiyor. Bursa’da Yenişehir, İznik ve Mudanya hattı sanayi yatırımlarıyla destekleniyor. Mersin, Çanakkale, Sakarya ve Kocaeli de diğer önemli bölgeler arasında.

KAPADOKYA TURİZM ODAKLI ÖNE ÇIKIYOR

Kapadokya bölgesinde arsa hareketliliği önemli ölçüde arttı. Nevşehir, Ürgüp, Göreme ve Uçhisar hattı turizm odaklı yatırımlarla öne çıkıyor. Butik otel ve konsept konaklama projelerine güçlü talep var. Doğa ve kültür turizmine ilgi bölgenin cazibesini yükseltti. Ancak bölgenin büyük bölümü sit alanı statüsünde olduğu için imar koşulları sınırlı. Bu nedenle arsanın lokasyonu ve turizm değeri daha önemli hale geliyor.

1-3 MİLYON TL BÜTÇEYLE STRATEJİ

1-3 milyon TL bütçeyle büyükşehir merkezlerinde güçlü bir arsa yatırımı yapmak zor. Yatırımcının şehrin büyüme yönünde erken pozisyon alması gerekiyor. İmar planı henüz oluşmamış bölgelerde sabırla beklemek önemlidir. Doğru lokasyonu bulup zamanın değer yaratma gücünden faydalanmak temel stratejidir. İmar beklentili ham araziler yüksek getiri potansiyeli sunuyor. Ulaşım projeleriyle gelişen uydu kentler dengeli risk profili oluşturuyor.

HİSSELİ ARSA YATIRIMLARINDA UYARI

Hisseli arsa yatırımları Ankara ve İzmir’de yaygınlaşıyor ancak dikkatli olunması gerekiyor. En az 10 yıllık geçmişi olan güvenilir şirketler tercih edilmeli. Hisseli arsa alımlarında hukuki kontroller mutlaka yapılmalı. Arsanın tamamına ait tapu kayıtları görülmeli. Sözleşmeler bir hukuk uzmanına inceletilmeli. Mağduriyetlerin önemli bölümü yetersiz araştırmadan kaynaklanıyor.

ARSA YATIRIMINDA KRİTİK BELGELER

Yatırım öncesinde güncel tapu kaydı mutlaka incelenmeli. İmar durumu belgesi alınarak yapılaşma koşulları öğrenilmeli. Kadastral pafta ve aplikasyon krokisiyle arsa sınırları kontrol edilmeli. Arsa üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunup bulunmadığı araştırılmalı. Kırsal bölgelerde sit alanı, mera veya orman vasfı gibi kısıtlamalar kontrol edilmeli. Tüm bu belgeler yatırım kararının sağlıklı olmasını sağlar.

DOLANDIRICILIK İŞARETLERİNE DİKKAT

Piyasa değerinin çok altında sunulan arsalar mutlaka sorgulanmalı. Tapu işlemlerini geciktiren kişilerle işlem yapılırken dikkatli olunmalı. Belgeleri şeffaf şekilde sunmayan satıcılar ciddi risk oluşturabilir. Satıcının kimlik bilgileri ile tapu sahibinin aynı olup olmadığı kontrol edilmeli. Hisseli tapularda bir kişi yalnızca kendi hissesini satabilir. Şüpheli durumlarda işlem durdurulmalı ve uzman desteği alınmalı.