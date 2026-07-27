Blok3’e Suikast Hazırlığı: 7 Şüpheli Tutuklandı

Manşet
Bir sanatçı sahnede mikrofonla şarkı söylüyor
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla, şüphelilerin yakalanması ve önemli delillerin ele geçirilmesi sağlandı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nisan ayında Beşiktaş’taki kundaklama ve Beylikdüzü’ndeki kurşunlama olaylarının şüphelileri için operasyon başlattı. Operasyon sonucu altı şüpheli Bodrum’da yakalandı. Kovalamaca sonrası gözaltına alındılar.

ARAMALARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde dört ruhsatsız tabanca bulundu. Ayrıca altı şarjör ve 86 fişek ele geçirildi. Telefon incelemelerinde önemli bulgulara ulaşıldı.

HAKAN AYDIN'A SUİKAST HAZIRLIĞI PLANLANDI

Şüpheliler Signal uygulamasında Blok adlı grup kurdu. Grupta Hakan Aydın’a suikast planladıkları iddia edildi. Eylemi “ses getirecek büyük olay” olarak nitelendirdiler. Aydın’ın kaldığı otel ve araç fotoğraflarını paylaştılar.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyet işlemleri tamamlanan yedi şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.
Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.
Manşet

2026-YKS Tercihleri Yarın Başlıyor

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor. 20-21 Haziran'da yapılan sınava toplam 2 milyon 425 bin 627 kişi katıldı.