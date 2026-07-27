İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nisan ayında Beşiktaş’taki kundaklama ve Beylikdüzü’ndeki kurşunlama olaylarının şüphelileri için operasyon başlattı. Operasyon sonucu altı şüpheli Bodrum’da yakalandı. Kovalamaca sonrası gözaltına alındılar.

ARAMALARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde dört ruhsatsız tabanca bulundu. Ayrıca altı şarjör ve 86 fişek ele geçirildi. Telefon incelemelerinde önemli bulgulara ulaşıldı.

HAKAN AYDIN'A SUİKAST HAZIRLIĞI PLANLANDI

Şüpheliler Signal uygulamasında Blok adlı grup kurdu. Grupta Hakan Aydın’a suikast planladıkları iddia edildi. Eylemi “ses getirecek büyük olay” olarak nitelendirdiler. Aydın’ın kaldığı otel ve araç fotoğraflarını paylaştılar.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyet işlemleri tamamlanan yedi şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.