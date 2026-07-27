Avukat, 116 Bin Lira Cezayı İptal Ettirdi

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Bir avukat, bilgisayar ekranında güvenlik kamerası görüntüsünü inceliyor
Avukat Emin Burak Kekeç, kesilen cezanın haksız olduğunu güvenlik kamerası kayıtlarıyla kanıtlayarak iptal ettirdi.
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Kayseri’de bir avukat, uyuduğu saatte aracıyla makas attığı gerekçesiyle yazılan 116 bin liralık trafik cezasını, güvenlik kamerası kayıtlarıyla iptal ettirdi. Avukat Emin Burak Kekeç, itirazı sonrası cezayı iptal ettirdi. Kekeç, cezanın yazıldığı saatte evde olduğunu güvenlik kamerasıyla kanıtladı.

CEZA HABERİ UYKUDAN UYANDIRDI

Kekeç’in telefonuna 20 Şubat sabahı ceza bildirimi geldi. Bildirimde saat 08.00’de aracıyla makas attığı yazıyordu. Oysa Kekeç o saatte evinde uyuyordu. Aracı sitenin önünde park halindeydi. Kekeç bu durumu güvenlik kamerası görüntüleriyle belgeledi.

HAKLARIN ARANMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Kayseri Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Kekeç, kamera kayıtlarını sundu. Hakimlik delilleri inceleyerek cezayı iptal etti. Kekeç “08.00’de bana ceza yazılmış ama 08.55’te evden çıkmışım” dedi. Vatandaşlara haksız cezalarda itiraz etmelerini önerdi. “Haklarını aramaktan asla geri durmasınlar” diye konuştu.

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