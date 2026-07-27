Kağıthane’de Koca Cinayeti İtiraf Etti

Kağıthane’de 21 Temmuz akşamı kaybolan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay’ın cesedi, eşi Volkan K.’nın yol tarifiyle ormanlık alanda bulundu. Kadının yakınları 23 Temmuz’da polise başvurarak endişelerini dile getirdi. Şüpheli koca, eşiyle tartıştığını ve onun evden ayrıldığını söyledi.
POLİS KAMERALARI İNCELEDİ VE ŞÜPHELİYİ TAKİBE ALDI
Güvenlik kamerası kayıtlarında Volkan K.’nın gece saatlerinde ormanlık alana gittiği belirlendi. Araçla 7 dakika sonra hızla geri döndüğü görüldü. Yapılan aramada ceset yol kenarında battaniyeye sarılı halde bulundu.
KOCA CİNAYETİ DETAYLI ŞEKİLDE ANLATTI
Volkan K., düğün dönüşü aldattığını düşündüğü eşiyle kavga ettiğini söyledi. Kavga sırasında onu elleriyle boğduğunu itiraf etti. Cesedi battaniyeye sarıp aracıyla ormana atarak uyuduğunu anlattı.
KAÇMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU
Şüpheli, Gültepe’deki evinden Ataşehir’e kaçarken gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.