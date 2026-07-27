Yasa Dışı Bahis Mücadelesinde 47 Bin Site Engellendi

Çevrim içi yasa dışı bahis faaliyetleri Emniyet ve Jandarma siber birimlerince 7 gün 24 saat esasıyla siber devriye çalışmalarıyla takip ediliyor. Siber ekipler teknolojik imkanlarla siteleri ve ödeme sistemlerini inceliyor. Suç unsuru tespit edilenler hakkında adli süreç başlatılıyor.

680 OPERASYONDA 3 BİN 231 TUTUKLAMA

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca yıl başından bu yana 680 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 bin 629 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 bin 231’i tutuklandı. 1515 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Erişimi engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı 47 bin 493 oldu.

ŞÜPHELİLER VE HESAPLAR İNCELENİYOR

Soruşturmalar kapsamında yasa dışı bahis oynatanlar takibe alınıyor. Site altyapısını yönetenler de inceleniyor. Reklam ve para nakline aracılık edenler araştırılıyor. Suç gelirlerini aktaran kişiler de izleniyor. Yasa dışı bahis sitelerinin kullandığı banka hesapları inceleniyor. Elektronik para ve kripto varlık hesapları da araştırılıyor. Teknik çalışmalar ve mali incelemeler sürüyor.