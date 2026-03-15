KIZILELMA’dan Yeni Atış Testi Başarısı Geldi

Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, atış testlerine hız kesmeden devam ediyor. KIZILELMA, yerli ve milli mühimmatlar olan LGK-82 ve TEBER-82 ile iki başarılı atış testi gerçekleştirdi. Testin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “tam isabet” ifadesini kullandı.

ATILIMLAR DEVAM EDİYOR

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet! Savunma sanayimizin güçlü iş birliği sayesinde, harp sahasında oyun değiştirici kabiliyetleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, yerli savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

