ASALSAN’dan Asya Pasifik’e 171 Milyon Dolar İhracat

asalsan-dan-asya-pasifik-e-171-milyon-dolar-ihracat

ASELSAN YENİ İHRACAT SÖZLEŞMELERİ İMZALADI

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bir açıklama yaparak yeni iş bağlantılarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır.” bilgisi verildi.

YENİ İŞBİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Şirketin Asya Pasifik bölgesi ile ilgili gerçekleştirdiği bu ihracat sözleşmeleri, bölgedeki müşteri taleplerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ASELSAN, bu yeni sözleşmeler ile birlikte, teknoloji ve bilgi birikimini uluslararası pazara taşıma hedefini sürdürüyor.

STRATEJİK BİR ATILIM

Söz konusu ihracat anlaşmaları, ASELSAN’ın global pazardaki rekabet gücünü artıracak ve yeni iş fırsatları sunacak. Şirket, bu anlaşmalarla birlikte Asya Pasifik pazarında daha da güçlü bir konum elde etmeyi planlıyor.

