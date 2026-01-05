Asena Ve İbrahim Tatlıses Yılbaşı Buluşmasında Duygusal Anlar Yaşadı

asena-ve-ibrahim-tatlises-yilbasi-bulusmasinda-duygusal-anlar-yasadi

YILLARDIR SÜREN GERGİNLİK SON BULDU

Yıllar boyunca aralarındaki gerginlik dolayısıyla bir araya gelmeyen Asena ile İbrahim Tatlıses, yılbaşı özel programı olan İbo Show’da buluşmayı başardı. İki ünlü ismin buluşması, ekranda görülen duygusal anlarla birlikte izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi ve program, hızla gündemin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

ASENA’NIN PROGRAM ÜCRETİ DİLLERDE

Bu buluşmanın yankıları sürerken, Asena’nın 25 yıl aradan sonra Tatlıses’in programına katılması karşılığında 2 milyon TL aldığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Bu konu, sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

YILDIZ TİLBE’DEN DİKKAT ÇEKİCİ HAREKET

Program sırasında Bülent Ersoy’un “Polat Yağcı Asena’yı nasıl ikna etti?” sorusunun ardından, Yıldız Tilbe’nin el hareketi dikkatlerden kaçmadı. Bu an, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve programın anlık olayları arasına girdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hurdacıların Kaçırdığı 250 Bin TL’lik Malzeme Ele Geçirildi

Kayseri'de 250 bin TL'lik hurda çalan iki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarıyla belgelendi.
Gündem

Tokat’ta Evde Yangın 50 Çuval Fındığı Kül Etti

Erbaa'da elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangında bir ev ve yaklaşık 3 ton fındık yandı. Yangın, büyük zarara yol açtı.
Gündem

İnegöl’de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kaza sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişi yaralandı.
Gündem

Isparta’da Kamyonet ve Mikser Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonetle mikser çarpıştı. Kazada sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Bursa’da Kayınbirader Eniştesi Tarafından Vuruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada enişte, kayınbiraderini tabancayla bacağından yaraladı. Enişte ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.