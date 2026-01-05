Asena Ve İbrahim Tatlıses Yılbaşı Buluşmasında Duygusal Anlar Yaşadı

YILLARDIR SÜREN GERGİNLİK SON BULDU

Yıllar boyunca aralarındaki gerginlik dolayısıyla bir araya gelmeyen Asena ile İbrahim Tatlıses, yılbaşı özel programı olan İbo Show’da buluşmayı başardı. İki ünlü ismin buluşması, ekranda görülen duygusal anlarla birlikte izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi ve program, hızla gündemin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.

ASENA’NIN PROGRAM ÜCRETİ DİLLERDE

Bu buluşmanın yankıları sürerken, Asena’nın 25 yıl aradan sonra Tatlıses’in programına katılması karşılığında 2 milyon TL aldığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Bu konu, sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

YILDIZ TİLBE’DEN DİKKAT ÇEKİCİ HAREKET

Program sırasında Bülent Ersoy’un “Polat Yağcı Asena’yı nasıl ikna etti?” sorusunun ardından, Yıldız Tilbe’nin el hareketi dikkatlerden kaçmadı. Bu an, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı ve programın anlık olayları arasına girdi.