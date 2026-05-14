Asensio’nun Geleceği Başkanlık Seçimine Bağlı

Fenerbahçe’nin önemli oyuncusu Marco Asensio’nun geleceği belirsizlik göstermeye devam ediyor. İspanyol futbolcunun, haziran ayında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerini beklediği öğrenildi.

GÖZÜ SEÇİMDE

Fenerbahçe’deki yaklaşan seçim süreci, futbolcuların kariyerlerini de etkileyebilir. Marco Asensio’nun, yeni başkan ve teknik direktörün kim olacağını görmek adına sabırla beklediği belirtiliyor.

Ayrılık Kararı Gündemde

30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, yeni yönetim ve teknik ekipten memnun kalmaması hâlinde kulüpten ayrılma kararı alabileceği ifade ediliyor. İspanyol futbolcunun kariyer planlamasını, seçim sonrasında netleştireceği aktarıldı.

Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 38 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 13 gol atıp 14 asist yaparak önemli bir katkı sağladı.

Fenerbahçe, Asensio’yu sezon başında PSG’den 7.5 milyon euro karşılığında transfer etti ve futbolcuyla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.