Asgari Ücret İçin Formül Tartışmaları Devam Ediyor

asgari-ucret-icin-formul-tartismalari-devam-ediyor

Asgari Ücret Beklentileri Heyecanla Bekleniyor

Milyonlarca çalışanın gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Yeni asgari ücret rakamının ne olacağı merak konusu olurken, 2026 yılı için yapılan tahminler ve hesaplamalar gündemde yer almakta. Kulislerde, 2026 asgari ücret rakamı için hangi formüllerin üzerinde durulduğu araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ORTA YOL FORMÜLÜ GÜNDEME GELİYOR

Geçen yılki gibi bu yıl da orta yol formülünün tartışıldığı Ankara’daki kulislerde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde gelişmeler yaşanıyor. TÜRK-İŞ’in masaya oturup oturmayacağı konusunda bir belirsizlik sürerken, asgari ücret belirlenmesinde hangi kriterler esas alınacak? Gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedeflenen enflasyona göre mi bir rakam belirlenecek? Bu sorular, çalışanlar ve ekonomik gözlemciler tarafından merakla takip ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bursa’daki Orman Yangınlarının Ardından Yeniden Yeşillendirme

Mudanya'daki 2015 ve 2018 orman yangınlarında zarar gören alanlar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla yeniden ağaçlandırılıyor ve doğanın tekrar yeşermesi sağlanıyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile içinden böbrek nakli yapılamayan iki hastanın eşleri, çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Gündem

Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

Bayraklı'da bir inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerler ve çevre ağaçları etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.
Gündem

Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

Hakkari'de, uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyordu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.