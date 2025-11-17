Asgari Ücret İçin Formül Tartışmaları Devam Ediyor

Asgari Ücret Beklentileri Heyecanla Bekleniyor

Milyonlarca çalışanın gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Yeni asgari ücret rakamının ne olacağı merak konusu olurken, 2026 yılı için yapılan tahminler ve hesaplamalar gündemde yer almakta. Kulislerde, 2026 asgari ücret rakamı için hangi formüllerin üzerinde durulduğu araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ORTA YOL FORMÜLÜ GÜNDEME GELİYOR

Geçen yılki gibi bu yıl da orta yol formülünün tartışıldığı Ankara’daki kulislerde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde gelişmeler yaşanıyor. TÜRK-İŞ’in masaya oturup oturmayacağı konusunda bir belirsizlik sürerken, asgari ücret belirlenmesinde hangi kriterler esas alınacak? Gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedeflenen enflasyona göre mi bir rakam belirlenecek? Bu sorular, çalışanlar ve ekonomik gözlemciler tarafından merakla takip ediliyor.