Onuachu İle Trabzonspor Farkı İkiye Çıkardı

LİGDE ŞAMPİYONLUK YARIŞI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de heyecan dolu bir mücadele sürüyor. 24. haftada Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. Bordo-mavili takım, bu önemli mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

ONUACHU DUBLE YAPTI

Trabzonspor, 45+2. dakikada Onuachu’nun attığı golle maçta öne geçti. Nijeryalı futbolcu, sadece 5 dakika içerisinde penaltı vuruşu ile skoru 2’ye çıkardı. Bilal Bayazit’in 53. dakikada kendi kalesine attığı golle tablo 3-0’a geldi.

KAYSERİSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 7. dakikasında Kayserispor, Dorukhan Toköz’ün gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmak zorunda kaldı.

ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuç, üst üste 3. galibiyetini elde eden Trabzonspor’un puanını 54’e çıkardı. Kayserispor ise 20 puanla 17. sırada kaldı.

SIRADA İÇ SAHADA RİZE VAR

Bordo-mavili ekip, gelecek hafta iç sahada Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Kayserispor ise Samsunspor’un deplasmanına gidecek.

