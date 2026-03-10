İstanbul’da Şubat Ayında Hava Kirliliği Artışı

İSTANBUL’DA ŞUBATTA HAVA KİRLİLİĞİ ARTTI

İstanbul’da Şubat ayındaki hava kirliliği, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2025 ve 2026 yıllarının Şubat aylarına ait hava kirliliği oranları üzerinde duruldu. Çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaydedilen hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler analiz edildi. İstanbul’da Şubat ayında metreküp başına kaydedilen azot dioksit (NO2) konsantrasyonu, 17 istasyonda ortalama 44,1 mikrogram olarak belirlendi. 2025 Şubat ayında ise bu oran 40,4 mikrogram olarak ölçüldü. Bu sonuçlar, azot dioksit kaynaklı hava kirliliğinin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığını ortaya koydu.

EN YÜKSEK KİRLİLİK BEŞİKTAŞ’TA

2026 Şubat ayında İstanbul’daki azot dioksit hava kirliliği en yüksek seviyeye Beşiktaş istasyonunda ulaştı. Burada metreküp başına ölçülen azot dioksit seviyesi 73,5 mikrogram olarak kaydedildi. Beşiktaş’ı, sırasıyla metreküp başına 62 mikrogram ile Aksaray ve 56,6 mikrogram ile Yenibosna istasyonları takip etti.

EN DÜŞÜK KİRLİLİK BEYLİKDÜZÜ’NDE

Aynı dönemde en düşük hava kirliliği ise Beylikdüzü istasyonunda kaydedildi. Burada azot dioksit seviyesi, metreküp başına yalnızca 16,1 mikrogram olarak ölçüldü. Diğer ölçümler arasında Arnavutköy’de 26,6 mikrogram ve Avcılar’da 29 mikrogram değerlerine ulaşıldı.

