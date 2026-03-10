Galatasaray’ın Liverpool Maçında Seyirci Yasağı Onaylandı

galatasaray-in-liverpool-macinda-seyirci-yasagi-onaylandi

Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı müsabaka öncesinde alınan seyirci yasağının iptali için yapılan başvuruya yanıt geldi. Bugün İstanbul’da Liverpool ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımın, seyirci yasağı cezasına yaptığı itiraz, ilgili kurum tarafından kabul edilmedi. Bu durum, sarı-kırmızılı taraftarların Anfield Road’da gerçekleştirilecek rövanş mücadelesinde takımlarını stadyumda destekleyemeyecek olmalarını beraberinde getiriyor. Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

UEFA, son 16 play-off turundaki Juventus ile oynanan maçta yaşanan gelişmeler dolayısıyla Galatasaray’a seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası vermişti. Bu ceza, sarı-kırmızılı kulübün UEFA organizasyonlarındaki durumunu olumsuz etkiliyor.

