Putin: Avrupa’ya Doğal Gaz Sevkiyatında Yeni Stratejiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’daki ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimlerin petrol ve gaz piyasalarındaki artışı tetiklemesi üzerine Kremlin Sarayı’nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Rus petrol firmalarının temsilcileri de katıldı. Putin, “Bugün petrol sevkiyatında lojistik sorunlar gözlemleniyor. Bu durumun küresel üretim zincirleri üzerinde ciddi olumsuz etkileri var. Tüm uluslararası endüstri ve ekonomik ilişkileri etkiliyor. Petrol ve gaz tedarikindeki aksaklıklar, enflasyonu ve sanayi üretimini tetikliyor” şeklinde konuştu. Geçen yıl dünya çapında deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte birinin, günde 14 milyon varil civarında Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini belirten Putin, “Bu miktarın yüzde 80’i Asya-Pasifik ülkelerine gidiyordu. Şu anda bu güzergahın tamamen kapandığını görüyoruz. Hürmüz Boğazı’na bağımlı olan petrol üretimi, önümüzdeki ay içinde tamamen durma riskiyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı kullanılmadan Orta Doğu petrolünün sevkiyatının olamayacağını vurguladı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Petrol fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çeken Putin, “Küresel doğal gaz piyasasında da benzer bir durum yaşanıyor. Orta Doğu’dan gelen sıvılaştırılmış doğal gaz arzında keskin bir düşüş var. Bölgedeki üretim kapasitesi azalmış durumda ve eski seviyesine dönmesi haftalar, hatta aylar alabilir. Kayıp miktarları hızlı bir şekilde telafi etmek mümkün olmayacak. Sonuç olarak küresel doğal gaz fiyatları da hızla artıyor. Orta Doğu’daki süregelen çatışma ortamında, küresel yakıt ve enerji sevkiyatı daha karlı ve umut verici bölgeler lehine kayacaktır. Rusya her zaman güvenilir bir enerji tedarikçisi olmuştur ve güvenilir taraflar olan ülkelere petrol ve gaz sağlamaya devam edecektir” dedi.

AVRUPALILARLA İŞ BİRLİĞİNE AÇIKLIK

Avrupa Birliği ülkelerinin 25 Nisan’dan itibaren 2027 yılına kadar kademeli olarak Rus petrol alımını durdurmayı planladığını hatırlatan Putin, “Bu bağlamda hükümet, Avrupa pazarına enerji tedarikimizi durdurmanın fizibilitesini değerlendirmekle görevlendirilmişti. Kapının yüzümüze kapanmasını beklemek yerine bu durumu kendimiz ele almalıyız ve bu hacimleri Avrupa’dan daha cazip bölgelere yönlendirmeliyiz” dedi. Avrupa yerine yeni petrol pazarlarının araştırılması gerektiğine vurgu yapan Putin, Avrupa ülkelerinin kendileriyle çalışma arzusunu ifade etmeleri durumunda iş birliği yapılabileceğini de belirtti. “Eğer Avrupalı şirketler ve alıcılar birdenbire yönlerini değiştirip, bize uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliği sunma kararı alırlarsa, her zaman buna açığız. Ancak onlardan bizimle çalışmaya istekli olduklarına ve sürdürülebilirliği sağlayacaklarına dair bazı sinyaller almayı bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.