Niğde’de Doğal Gaz Patlaması: 16 Yaralı Durumu İyi

Niğde’nin Selçuk Mahallesi’nde yer alan 14 katlı bir apartmanda doğal gaz kaynaklı bir patlama gerçekleşti. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri, AFAD, itfaiye, sağlık ve gaz ekipleri yönlendirildi. Patlamanın ardından apartmanda ciddi hasar meydana gelirken, 16 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, binayı tahliye etti.

3 YARALI KAYSERİ’YE SEVK EDİLDİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yetkililerden bilgi alan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Akmeşe, “Saat 20.40’ta bir apartmanımızda doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda olay yerine tüm birimlerimiz sevk edilmiştir. İlk tespitlerimize göre 16 vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi bizlere ulaşmıştır. Hepsi hastanede müşahede altına alınmıştır. Hiçbir yaralımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, 3 yaralının yanık tedavi ünitesi bulunan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

VATANDAŞLARA GEÇİCİ BARINMA İMKANI

Akmeşe, olay sonrası binanın doğal gaz ve elektrik bağlantılarının tamamen kesildiğini aktararak, “Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tedavileri daha etkin olsun diye yapılmış bir sevk.” ifadesini kullandı. Ayrıca olaydan etkilenen vatandaşlar için, “Binamızı şu anda tedbiren ikamete kapattığımız için orada ikamet eden vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına geçici barınma imkanını sağlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız bize başvurursa onları misafirhanelerimize yerleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN ŞOK EDİCİ AÇIKLAMALAR

Olay anına tanıklık eden Muhammet Ali Gül, iftardan sonra büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti. Gül, “Patlamanın olduğu apartmanda komşularının olduğunu” belirterek, “Panikle yanlarına geldik. Patlamadan kısa süre sonra yukarıya doğru birkaç patlama daha oldu. Patlama çoğu yerden duyulmuş, bizim tanıdıklarımız da aradı. Çok korkunçtu, hepimize geçmiş olsun.” dedi.