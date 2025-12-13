Asgari Ücret Pazarlıkları Daha Çetin Geçiyor

asgari-ucret-pazarliklari-daha-cetin-geciyor

2026 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET PAZARLIKLARI

2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zamların müzakereleri bu yıl daha zorlu bir süreçten geçiyor. Her yıl aralık ayında gündemin öne çıkan maddelerinden biri haline gelen asgari ücret, 2025 yılının ilk aylarında açlık sınırının altında kalması ve asgari ücretle geçinen çalışan sayısının artması nedeniyle daha fazla ilgi çekiyor. Muhalefetin asgari ücretle ilgili talepleri de biçimlenmiş durumda. 33 bin TL ile 46 bin TL arasında değişen taleplerin, geçmiş yıllarda öngörüde bulunan yabancı kuruluşların beklentileri ile arasındaki fark giderek büyüyor.

HÜKÜMETTEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Masada yer alan taraflardan biri olan hükümet kanadı, asgari ücretle ilgili çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda TİSK’in Genel Kurulu’nda işverenlerin temsilcilerine seslendi: “İşverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum” dedi. Erdoğan, hiç kimsenin mağdur olmaması, emeğin göz ardı edilmemesi ve güvenilir bir sistemin öncelikleri olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.