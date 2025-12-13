Asgari Ücret Pazarlıkları Daha Çetin Geçiyor

2026 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET PAZARLIKLARI

2026 yılı için asgari ücrete yapılacak zamların müzakereleri bu yıl daha zorlu bir süreçten geçiyor. Her yıl aralık ayında gündemin öne çıkan maddelerinden biri haline gelen asgari ücret, 2025 yılının ilk aylarında açlık sınırının altında kalması ve asgari ücretle geçinen çalışan sayısının artması nedeniyle daha fazla ilgi çekiyor. Muhalefetin asgari ücretle ilgili talepleri de biçimlenmiş durumda. 33 bin TL ile 46 bin TL arasında değişen taleplerin, geçmiş yıllarda öngörüde bulunan yabancı kuruluşların beklentileri ile arasındaki fark giderek büyüyor.

HÜKÜMETTEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Masada yer alan taraflardan biri olan hükümet kanadı, asgari ücretle ilgili çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda TİSK’in Genel Kurulu’nda işverenlerin temsilcilerine seslendi: “İşverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum” dedi. Erdoğan, hiç kimsenin mağdur olmaması, emeğin göz ardı edilmemesi ve güvenilir bir sistemin öncelikleri olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: