TMSF Açıkladı: Habertürk TV Satışı Gerçekleşmedi

TMSF’DEN HABERTÜRK TV AÇIKLAMASI

Sosyal medya üzerinden Habertürk TV’nin satıldığına dair yayılan iddialar üzerine, TMSF açıklama yaptı. Fon, söz konusu satışın yapılmadığını bildirdi.

TMSF’nin yaptığı açıklamada, “Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde tüm satış işlemlerinin ilan yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, kamuoyuna saygıyla duyurdu.