Asgari Ücret Zammı İçin Üçüncü Toplantı Bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret artışını belirlemek amacıyla ikinci kez bir araya geldi. İşçi temsilcileri bu toplantıya katılmadı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, asgari ücret artışına yönelik beklentiler giderek arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıklan, toplantı öncesinde Türk-İş ve Hak-İş’i ziyaret etti. İşçi sendikaları ile görüşen Bakan Işıkhan, yüzde 14’lük ek zam talebi de dahil olmak üzere bu talepleri komisyona ileteceğini vurguladı. Şimdi dikkati çeken nokta, üçüncü toplantıya odaklanmış durumda.

İKİNCİ TOPLANTIDA EKONOMİK VERİLER MASAYA YATIRILDI

Toplantı, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleşti. 1,5 saat süren bu toplantıya, işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmadı. Ancak hükümet ve işveren tarafını temsil eden TİSK üyeleri toplantıda yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, enflasyon zammı ile ilgili bazı ekonomik veri ve raporları paylaşarak zammı etkileyecek olası senaryoları gündeme taşıdı.

İŞÇİ KESİMİ İLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ

İkinci toplantının öncesinde yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Işıkhan önce Türk-İş’i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında açıklamalar yapan Işıkhan, sosyal diyalog süreçlerini sürdüreceklerinin altını çizdi. Işıkhan, “Komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Prosedüre devam ediyoruz. Rakamlar henüz netleşmedi. Müzakerelerin amacı bu rakamların elde edilmesi.” diyerek işçilerin sıkıntılarını dile getirdi.

ÖNEMLİ TALEPLER MASADA

Ergün Atalay, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, “Aynı noktadayız, dediğimiz noktalardayız.” ifadesini kullandı. Işıkhan, toplantı sonrası işçi kanadının taleplerini komisyona iletmek üzere toplantıya katıldı. İşçilerin geçmiş yıldan kalan yüzde 14’lük enflasyon farkı gibi taleplerinin önemini vurguladı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI İÇİN GÖZLER BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilk toplantı ve Bakan Işıkhan’ın işçi sendikalarıyla yaptığı temasların önemine değinerek, sürecin sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde sürdürüleceğini belirtti. Asgari ücret zammıyla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Üçüncü toplantının henüz bir tarihi duyurulmadı fakat haftaya gerçekleşmesi bekleniyor. Bu toplantıdan asgari ücret zammına dair bir rakam çıkması bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET VE HESAPLANAN MALİYETLER

Halihazırda asgari ücret, brüt 26 bin 5,50 TL, net 22 bin 104,67 TL olarak belirlenmişken, işveren açısından bir işçinin toplam maliyeti 30 bin 556,46 TL’ye ulaşıyor. Bu maliyetin içine brüt maaşın yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işverenin işsizlik sigortası primi de dahil ediliyor.

FARKLI ZAM SENARYOLARI MASADA

2026 yılı asgari ücretine yönelik senaryolar çeşitlilik gösteriyor. Örneğin; yüzde 20 zam yapılması durumunda net ücret 26 bin 525,60 TL’ye yükselirken, yüzdeler artarak 32, 33 ve 35 oranlarında artış senaryoları da belirleniyor. Bankaların ve diğer kuruluşların enflasyon tahminlerine bağlı olarak bu rakamlar öne çıkıyor. Çeşitli kuruluşlar, asgari ücretin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak senaryoları oluşturuyor.

PARTİLERDEN FARKLI ZAM TALEPLERİ

Farklı siyasi partiler de asgari ücret zammı ile ilgili kendi taleplerini dile getirdi. Bazıları, asgari ücretin 39 bin TL’ye kadar çıkması gerektiğini savunurken, diğerleri 46 bin TL gibi rakamlar üzerinde durdu. Geçmişte yapılan zammı eleştirerek asgari ücretin artması gerektiğini belirtelere, bu tartışmalar süregidecek gibi görünüyor.