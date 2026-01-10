Asılsız İhbarlar Ersan Yalçuva’nın Hayatını Kararttı

Ayrıldığı eşinden 10 ay sonra, kas hastası kızı Melis ve oğlu Eren ile beraber Nilüfer ilçesindeki 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede yaşayan Ersan Yalçuva’nın adresine, 20 gün önce istemediği yemek siparişleri gelmeye başladı.

20 GÜNDÜR KABUS YAŞIYOR

Yalçuva, ilk etapta adres hatası olduğunu düşündü ancak siparişler durmaksızın devam etti. Asılsız ihbarlar sonucunda kapısını açtığında polis, sağlık ekipleri ve transgender bireylerle karşılaşan Ersan Yalçuva, telefonuna gelen küfür ve hakaret dolu çağrıların artması üzerine savcılığa başvuruda bulunarak suç duyurusunda bulundu. Günde ortalama 20 kez kapısı çalan Yalçuva, vermediği siparişleri getiren motokuryeler ve çağırmadığı halde gelen taksilerle ilgili güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler elde etti. Yalçuva, binanın önünde dizilen motokuryeleri cep telefonuyla kaydetti.

Yalçuva, kapısını çalanların bazen bir kurye, bazen polis, bazen de sağlık personeli olduğunu belirterek, “20 günde adresime 400 sipariş geldi. Sivil polisler, asılsız ihbarlarla beni ziyaret etti. Beni Fas numarasından aramaya başladılar. Sürekli değişen numaralardan benimle iletişim kurmaya devam ettiler. Annemden engelli kızıma kadar ağır hakaretler etmeye başladılar. ‘Hayatın boyunca seninle uğraşacağız’ dediler. Ayrıca, bomba ve silah kaçakçılığı ihbarları da yapıldı” şeklinde konuştu.

UYUYAMIYORUZ

Yalçuva, sürekli çalan zilin ve bakıma muhtaç kızı Melis Yalçuva’nın sağlığını olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Gelen ihbarlar ve siparişler gece geç saatlere kadar devam ediyor. Sabah 11.00’de başlayan sipariş ve ihbarlar gece 03.00’e kadar sürmekte. Uyuyamıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ EVİME GELDİ

Kızına şiddet uyguladığı yönünde yapılan bir ihbarla da karşı karşıya kaldığını belirten Yalçuva, “Buraya gelen hemşireler sedyelerle evimize çıkmaya çalıştılar. Farklı mahallelerden adresime hayat kadınları da geldi. Aile Bakanlığı müfettişleri asılsız ihbar üzerine evimize geldi ve engelli kızıma şiddet uyguladığımı araştırdılar. İnceleme sonrası bir sorun bulunamayınca geri döndüler. Bu durumdan bıktım ve bir süreliğine Gebze’ye ailemin yanına gittim. O zamanlarda da polis ihbarları ve yemek siparişleri devam etti” dedi.