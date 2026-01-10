Asılsız İhbarlar Ersan Yalçuva’nın Hayatını Kararttı

asilsiz-ihbarlar-ersan-yalcuva-nin-hayatini-karartti

10 ay önce eşinden ayrılan ve kas hastası kızı Melis ile oğlu Eren (11) ile birlikte Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki 6 katlı binanın 3’üncü katında yaşayan Ersan Yalçuva’nın eve, 20 gün önce sipariş etmediği yemekler gelmeye başladı.

20 GÜNDÜR KABUS GİBİ GEÇİYOR
Yalçuva, başlangıçta siparişlerin adres hatasından kaynaklandığını düşündü. Ancak gelmeye devam eden paketlerin ardı arkası kesilmeyince durumun ciddiyetini anladı. Küfür ve hakaret dolu aramalara maruz kalan Yalçuva, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Günde yaklaşık 20 kez kapısının çalındığını ve motokuryelerin yanı sıra gereksiz yere gelen taksilerin de olduğunu belirten Yalçuva, güvenlik kamerasıyla bu anları kaydetti.


Yalçuva, kapısının bazen kuryeler, bazen polis, bazen de sağlık personeli tarafından çalındığını vurgulayarak, “20 günde 400 sipariş aldım. Sivil polisler, asılsız ihbarlarla geldi. Sürekli farklı numaralardan aranıyorum. Anneme ve engelli kızıma kadar ağır küfürler ediliyor. ‘Hayatın boyunca seninle uğraşacağız’ diyerek sıkıştırıyorlar. Bombalı ve silahlı ihbarlar da aldım” şeklinde konuştu.

UYKU UYUYAMIYORUZ
Sürekli kapının çaldığını ve bakımını üstlendiği kızı Melis’in sağlığının bu durumdan etkilendiğini dile getiren Yalçuva, “Gelen yemek siparişleri ve ihbarlar, sabah 11.00’den gece 03.00’e kadar sürüyor. Uyuyamıyoruz” açıklamasında bulundu.

ASILSIZ İHBARLAR
Kızına şiddet uyguladığı yönünde yapılan asılsız ihbarlardan dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden gelen polis ve hemşireler tarafından incelendiğini belirten Yalçuva, “Buraya gelen hemşireler sedye ile yukarı çıkmaya çalıştı. Dışarıdan gelen asılsız ihbarlar üstüne Bakanlık müfettişleri evime geldi. Beni ve kızımı incelediler ama herhangi bir sorun bulunamadı. Bıktım ve bir süreliğine ailemin yanına gittim. O tarihlerde de polis ihbarları ve siparişler gelmeye devam etti” dedi.

