Aşırı Sıcaklar Deniz Canlılarının Yaşamını Değiştiriyor

Aşırı sıcaklar deniz canlılarının yaşam alanlarını kökten değiştiriyor. Okyanus sularındaki sıcaklık artışı altı aydır devam ediyor. Bu durum canlı türlerini doğrudan etkiliyor. Köpekbalıkları artık kıyılara daha çok yaklaşıyor.

OKYANUS ISINMASI ALTI AYDIR SÜRÜYOR

Deniz suyu sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Bu ısınma süreci kesintisiz olarak devam ediyor. Bilim insanları durumu yakından takip ediyor.

SICAK HAVA DALGASI TÜRLERİ ETKİLİYOR

Aşırı sıcaklar birçok türün göç rotasını değiştirdi. Deniz canlıları daha serin sulara yöneliyor. Bazı türler ise kıyılara daha fazla yaklaşıyor.

KÖPEKBALIKLARI KIYILARA YAKLAŞIYOR

Köpekbalıkları alışılmadık şekilde kıyı şeridinde görülüyor. Uzmanlar bu durumu sıcaklık artışına bağlıyor. Tatil bölgelerinde değişimler yaşanıyor.