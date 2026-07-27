Aşırı Sıcaklar Deniz Canlılarının Yaşamını Değiştiriyor

Dünya
Denizdeki yunusları çeken bir kişi
Aşırı sıcakların deniz canlılarının yaşam alanlarını etkileyerek göç rotalarını değiştirdiği gözlemleniyor.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Aşırı sıcaklar deniz canlılarının yaşam alanlarını kökten değiştiriyor. Okyanus sularındaki sıcaklık artışı altı aydır devam ediyor. Bu durum canlı türlerini doğrudan etkiliyor. Köpekbalıkları artık kıyılara daha çok yaklaşıyor.

OKYANUS ISINMASI ALTI AYDIR SÜRÜYOR

Deniz suyu sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Bu ısınma süreci kesintisiz olarak devam ediyor. Bilim insanları durumu yakından takip ediyor.

SICAK HAVA DALGASI TÜRLERİ ETKİLİYOR

Aşırı sıcaklar birçok türün göç rotasını değiştirdi. Deniz canlıları daha serin sulara yöneliyor. Bazı türler ise kıyılara daha fazla yaklaşıyor.

KÖPEKBALIKLARI KIYILARA YAKLAŞIYOR

Köpekbalıkları alışılmadık şekilde kıyı şeridinde görülüyor. Uzmanlar bu durumu sıcaklık artışına bağlıyor. Tatil bölgelerinde değişimler yaşanıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.
Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.