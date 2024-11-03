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“Aşk, Biter Mi? Oynayan İki Aşk”

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EVRİM ALASYA’NIN GÜZELLİĞİ VE DOĞALLIĞI

Evrim Alasya ile gerçekleştirdiğimiz bu ilk röportajda, ekrandakinden çok daha narin bir yapıya sahip bir kadınla karşılaşıyoruz. Güzelliği bana Monica Bellucci’yi hatırlatıyor. Estetik işlemler ya da botoks yaptırmamış; “Hem doğalcı, hem de ödleğim. Avantajlı doğmuşum, annem sağ olsun. Onun hatları çok güzeldir. Kendime de bakıyorum; sigara, alkol yok, spor yapıyorum” diyor. Ayrıca oyunculukta mimiklerin değerine inanıyor ve bu konudaki düşüncelerini paylaşıyor.

KEREM ALIŞIK’LA YENİ OYUN: AŞK BİTER Mİ?

Röportaj yaptığımız dönemde, henüz Kerem Alışık ile aşk iddiaları gündemde değildi. Ancak Evrim, aşkla ilgili çok güzel şeyler anlatıyor. Kerem Alışık ile birlikte sahneleyecekleri “Aşk Biter Mi?” adlı oyunda, yıllar sonra bir araya gelen iki kişinin aşk üzerine sohbetleri anlatılıyor. Oyun, aşkın doğası ve ilişkilerin dinamikleri hakkında derinlikli bir bakış açısı sunuyor.

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