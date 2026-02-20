Asos Kurucu Ortağı Quentin Griffiths’in Ölümü Açıklığa Kavuşmadı

İngiliz online moda perakendecisi Asos’un kurucu ortaklarından Quentin Griffiths, Tayland’daki Pattaya kentinde yüksek katlı bir apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Acil durum ekipleri, Griffiths’in cansız bedenini 17. kattaki dairesinin balkonunun altında tespit etti. Olay yerine gelen polis, dairenin içinde herhangi bir zorlama ya da arbede izine rastlanmadığını bildirdi. Ancak, olayda üçüncü bir kişinin yer alıp almadığı, yapılacak adli incelemelerden sonra netlik kazanacak. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin tam bir otopsi sürecinin ardından açıklanacağını ve bunun uzun sürebileceğini belirtti.

HUKUKİ SORUNLAR GÖLGEDE KALDI

Griffiths’in ölümü, eski eşiyle sürmekte olan mali bir anlaşmazlıkla bağlantılı olarak gündeme geldi. İddialara göre, eski eşi, ortak işlettikleri bir şirketten 500 bin sterlin çalmakla suçlanıyordu. Geçtiğimiz yıl, Griffiths’in, eski eşinin bilgisi olmaksızın arsa ve şirket hisselerini satmak amacıyla sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü. Griffiths, bu suçlamaları reddetmiş ve sorgunun ardından serbest bırakılmıştı. Basında yer alan haberlere göre, olayla ilgili soruşturma, ölümüne kadar devam ediyordu. Aileye yakın bir kaynak, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten bir gizem. ‘Şüpheli koşullar’ ifadesi kullanıldı ama henüz hiçbir şey bilmiyoruz.” dedi.

ASOS’A KATKILARI UNUTULAMAZ

Griffiths, 2000 yılında Nick Robertson ve Andrew Regan ile birlikte Asos’u kurdu. 2005 yılına kadar şirkette görev alan Griffiths, dört yılın ardından pazarlama direktörlüğü görevinden ayrıldı. Asos, zamanla 3 milyar sterlin değerinde küresel bir perakende gücü haline dönüştü. Şirketin kendi markalı tasarımları, Galler Prensesi ve Michelle Obama gibi ünlü isimler tarafından da tercih edildi.

TAYLAND Macerasının Başlangıcı

Üç çocuk babası olan Griffiths’in, 2007 civarında Tayland’a taşındığı ifade ediliyor. İlk eşinden boşandıktan sonra Taylandlı bir kadınla evlenen Griffiths’in bir oğlu ve bir kızı bulunuyor. Çiftin, birkaç yıl önce ayrıldığı kabul ediliyor. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.