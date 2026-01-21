Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery’den Fenerbahçe Yorumu

aston-villa-teknik-direktoru-unai-emery-den-fenerbahce-yorumu

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP

Fenerbahçe’nin yüksek kalitede bir takım olduğunu vurgulayan Unai Emery, “Emiliano Martinez, Boubacar Camara, Jhon Mcginn, Allyson, Ross Barkley gelemedi. Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Çok tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahipler. Burada fantastik bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Bu maçı oynamayı dört gözle bekliyoruz.” şeklinde ifade etti.

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARDA ZORLUK YAŞANDI

Daha önce Spartak Moskova’dayken Fenerbahçe ile karşılaşmasına dair hatırlatmaya yanıt veren Emery, “Gerçekten zor bir maçtı. 1-1 berabere kalmıştık ve evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma başarısını göstermiştik. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde tanınan bir takım. Şu an 11 puanları var. Bizim biraz daha avantajımız bulunuyor. Eğer kazanırsak ilk 8’e girebiliriz, ancak onların da kazanması durumunda bu hedefi kovalayacakları açık.” dedi.

FENERBAHÇE’NİN KALİTELİ OYUNCULARI

Aston Villa’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Jhon Duran ve Marco Asensio’ya kaptanlık eden yöneticinin sorulması üzerine Unai Emery, “Her ikisi de gerçekten çok iyi oyuncular. Asensio, oldukça tecrübeli ve kariyeri itibarıyla yüksek bir seviyede. Bizdeyken büyük bir performans sergilemişti. Fenerbahçe böyle oyuncuları kadrosuna katabiliyor, bu da onları iyi bir takım yapıyor. Duran da Arabistan’a transfer olduktan sonra buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Yarın rakibe saygı duyuyoruz, ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

