Çamura Saplanan Karacanın Kurtarılması İçin Ekipler Seferber Oldu

camura-saplanan-karacanin-kurtarilmasi-icin-ekipler-seferber-oldu

UÇURUMDAN DÜŞEN KARACA, ÇAMURDAN KURTARILDI

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen olayda, uçurumdan düşen bir karaca çamura saplandı. Bölgedeki vatandaşlar, durumu yetkililere aktararak yardım çağrısında bulundu.

GÖREVLİ EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine, Kastamonu Bölge Müdürlüğü’nden ekipler olay yerine yönlendirildi. Ekipler, karacayı çamurdan kurtarma amacıyla uzun süre çalıştı.

KARACAYA TEDAVİ YAPILDI

Ekipler, karacayı başarılı bir biçimde çıkararak sıcak su ile yıkadı ve yaralarını temizledi. Ardından, karaca tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aksaray’da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şarampole devrilerek kaza yaptı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Gümüşhane’de Kış Mücadelesi İçin Yoğun Çalışma

Gümüşhane'nin yüksek bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 1 metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele ederek ulaşımın aksamaması için seferberlik halinde.
Gündem

Samsun’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu hakkında henüz detay verilmedi.
Gündem

Kar Yağışı Nedeniyle Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

Sivas'ta Karalar köyünde hastalanan 58 yaşındaki bir adam, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.
Gündem

Kartepe’de Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir toplu taşıma otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.