Çamura Saplanan Karacanın Kurtarılması İçin Ekipler Seferber Oldu

UÇURUMDAN DÜŞEN KARACA, ÇAMURDAN KURTARILDI

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen olayda, uçurumdan düşen bir karaca çamura saplandı. Bölgedeki vatandaşlar, durumu yetkililere aktararak yardım çağrısında bulundu.

GÖREVLİ EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine, Kastamonu Bölge Müdürlüğü’nden ekipler olay yerine yönlendirildi. Ekipler, karacayı çamurdan kurtarma amacıyla uzun süre çalıştı.

KARACAYA TEDAVİ YAPILDI

Ekipler, karacayı başarılı bir biçimde çıkararak sıcak su ile yıkadı ve yaralarını temizledi. Ardından, karaca tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.