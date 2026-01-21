Gümüşhane’de Kış Mücadelesi İçin Yoğun Çalışma

gumushane-de-kis-mucadelesi-icin-yogun-calisma

GÜMÜŞHANE’DE KIŞ AYLARI ZOR GEÇİYOR

Gümüşhane ilinde kış aylarının sert etkileri hissedilmeye başladı. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde, ulaşımın sağlanabilmesi adına Gümüşhane İl Özel İdaresi personeli yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Yoğun kar yağışının ardından harekete geçen karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle birlikte kar birikintilerini aşarak kapalı yolları yeniden ulaşıma açıyor.

KAPANAN YOLLAR İÇİN YOĞUN MÜCADELE

Gerçekleştirilen çalışmalarda, kar kalınlığının bazı bölgelerde yer yer 1 metreyi aştığı belirtiliyor. Özellikle bazı köylerde birden fazla iş makinesiyle işler yürütülüyor. Kentin en yüksek rakıma sahip olan Demirören köyünde, 2 bin 170 metrede etkili olan yoğun yağış ve tipi yüzünden kapanan yol, kar kalınlığının fazla olması dolayısıyla greyder ve lastik tekerlekli yükleyici ile gece geç saatlere kadar süren çalışmalarla ulaşıma açıldı.

