Zincirleme Kaza: Yaya Geçidinde Aniden Fren Yaptı

KAZA BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Edinilen bilgilere göre, kaza Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Trafikte ilerleyen bir ticari taksi sürücüsü, yaya geçidine geldiği sırada karşıdan karşıya geçmekte olan yayaları görünce ani bir fren yaparak durdu. Bu esnada, arkadan gelen bir kamyonet, ticari taksiye çarptı. Kamyonetin hemen arkasında bulunan iki otomobil de kazaya karışarak, kamyonete ve birbirlerine çarptı.

ZİNCİRLEME KAZANIN DETAYLARI

Toplamda 4 aracın dahil olduğu bu zincirleme kazada, kaza anında araçlarda bulunan kişilerin sadece hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Öte yandan, zincirleme kazanın meydana geldiği anlara ilişkin görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, ticari aracın yaya geçidinde aniden durması ve ardından kamyonet ile arkadan gelen iki otomobilin çarpışma anları açıkça yer aldı.