Samsun’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Kaza Salıpazarı–Çarşamba karayolu Tepealtı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çarşamba yönünden Salıpazarı istikametine seyir halindeki İ.C. yönetimindeki AGL 539 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KONTROL KAYBI

Meydana gelen kazada sürücü İ.C. ile birlikte otomobilde bulunan F.C. ve K.Ö. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye mahalline intikal etti. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınırken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

