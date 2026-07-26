Astronomlardan Benzeri Görülmemiş Eksouydu Keşfi

Avrupa Güney Rasathanesi’nin Şili’deki Çok Büyük Teleskobu ile yapılan bir çalışmada araştırmacılar yeni bir gök cismi keşfetti. Bu cisme şimdilik “eksouydu” adı verildi. Güneş’in etrafında dönen kahverengi cücenin yörüngesinde bulunan yapı ezberleri bozuyor. Kahverengi cüceler yıldız olamayacak kadar küçüktür. Aynı zamanda gezegen olamayacak kadar büyük gök cisimleri olarak tanımlanıyor.

ÜÇÜNCÜ HALKA OLARAK TANIMLANAN YAPI

Araştırma yazarlarından Kevin Hoy sistemin yapısını değerlendirdi. “Bu gök cismi bir gezegen olacak kadar büyük” dedi. Fakat doğrudan bir yıldızın etrafında dönmüyor. Bir yıldızın yörüngesindeki başka bir cismin etrafında turluyor. Sistemdeki üçüncü halka olması nedeniyle ona uydu denmek isteniyor. Ancak bilinen kayalık uydulara hiç benzemiyor.

GÜNEŞ SİSTEMİ KAVRAMLARI YETERSİZ KALIYOR

Astrofizikçi Alice Zurlo Güneş Sistemi’nde sınırların net olduğunu söyledi. Gezegenler, yıldızlar ve uydular arası net çizgiler bulunuyor. Ancak bu sistemde tüm bu kavramlar birbirine karışıyor. Bugüne kadar 6 binden fazla ötegezegen tespit edildi. Henüz Güneş Sistemi dışında kesinleşmiş bir uydu bulunamadı. CD-35 2722 sistemindeki bu keşif doğrulanırsa ilk öteuydu olarak kayıtlara geçecek.